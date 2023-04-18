Уличная тренировка полуголого москвича попала на видео

«Также тренируюсь, чтобы пятилитровые бутылки пива носить», «Когда дома достала жена», «Спер из зала и ушел по-тихому», «Так ток грыжу накачать можно», «И не надо платить за фитнес», «Весна в разгаре… жги дальше. Так прогоняют ретроградный Меркурий!», «Когда бухал всю зиму и решил перезагрузиться», «Идет в поликлинику», «Это он так женщин соблазняет», — написали пользователи мессенджера.

Ранее россияне возмутились поведением «турникмена» в столичном метро.