Уличная тренировка полуголого москвича попала на видео
Москвич вышел на уличную тренировку с гантелями в одних шортах.
Уличная тренировка полуголого мужчины попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы». Житель столицы прошелся по улице в одних шортах.
«Всем спорт», — подписали администраторы канала ролик, в котором запечатлено, как мужчина в шортах и ботинках идет по пешеходной дорожке, на каждом шагу поднимая и опуская руки с гантелями.
«Также тренируюсь, чтобы пятилитровые бутылки пива носить», «Когда дома достала жена», «Спер из зала и ушел по-тихому», «Так ток грыжу накачать можно», «И не надо платить за фитнес», «Весна в разгаре… жги дальше. Так прогоняют ретроградный Меркурий!», «Когда бухал всю зиму и решил перезагрузиться», «Идет в поликлинику», «Это он так женщин соблазняет», — написали пользователи мессенджера.
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