Москвичи вспомнили «гору детства» для катания на лыжах

Популярное в 80-х лыжное место вспомнили жители столицы в группе «Москва — воспоминания детства» социальной сети «ВКонтакте». Поводом для этого стала фотография, которая, по словам автора поста, сделана на склоне Лысой горы в Битцевском лесу.

«Да, это она самая. Катался с нее на лыжах постоянно», «Гора детства. Ходила на нее от бабушки, живущей неподалеку», «Помню, помню...и именно в те годы! Катались в удовольствие», «Было дело. Пейзаж такой и был», «Как я ее ненавижу! Сначала эти лыжи в школе, потом в институте были. С тех пор терпеть их не могу», — написали пользователи.

Один из подписчиков группы поинтересовался у горожан о нынешнем состоянии горы. «Пока еще не застроили», «Можете поехать и посмотреть, вдруг понравится там и сейчас», «Стоит на месте, что ей сделается», «Сейчас ее благоустроили», — ответили москвичи.

Ранее москвичи поспорили о стоимости лыж в СССР. Поводом для дискуссии стала фотография ребенка с зимним инвентарем.