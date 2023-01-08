Москвичи поспорили о стоимости лыж в СССР

О стоимости лыж в СССР поспорили москвичи в группе «Москва — воспоминания детства» социальной сети «ВКонтакте». Поводом для дискуссии стала фотография ребенка с зимним инвентарем.

«Я помню, в спортивном магазине в конце 1960-х лыжи стоили 100 рублей», — написал один из пользователей. Другой юзер ему возразил: «Слишком много нулей. Если только до денежной реформы 1961 года. А так — откинь один ноль и получишь стоимость беговых лыж марки "Тиса"».

Спортивные товары для детей были в советское время доступны всем семьям, отметил подписчик группы и пожаловался на дороговизну современных лыж. Однако фолловеры ответили ему, что и сейчас товары для зимнего спортивного досуга не дороги. «Ну правда, детские лыжи и сейчас доступны каждой семье. Другое дело профессиональные, но они всегда были дорогие», — написала москвичка.

Ранее были названы самые длинные лыжные трассы в Москве. Стало известно, что в столице будет накатываться более 40 лыжных прогулочных маршрутов общей протяженностью 133 километра.