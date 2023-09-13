Гора мусора у жилой многоэтажки в Подмосковье попала на видео

У жилой многоэтажки в подмосковных Люберцах образовалась огромная гора мусора. Видео, записанное очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Мои Люберцы ®️».

По информации канала, навалы мусора образовались на Октябрьском проспекте и Проспекте Победы. Как сообщают местные жители, коммунальщики перестали вывозить отходы с жилых территорий и мусор начал скапливаться прямо на дороге.

Ранее выпавший на московское шоссе из грузовика мусор загорелся и попал на видео.