01:32, 13 сентября 2023
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Гора мусора у жилой многоэтажки в Подмосковье попала на видео
У жилой многоэтажки в Люберцах образовалась огромная гора мусора.
Кадр: Telegram-канал «Мои Люберцы ®️»
У жилой многоэтажки в подмосковных Люберцах образовалась огромная гора мусора. Видео, записанное очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Мои Люберцы ®️».
По информации канала, навалы мусора образовались на Октябрьском проспекте и Проспекте Победы. Как сообщают местные жители, коммунальщики перестали вывозить отходы с жилых территорий и мусор начал скапливаться прямо на дороге.
Ранее выпавший на московское шоссе из грузовика мусор загорелся и попал на видео.