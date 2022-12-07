Определены самые популярные горнолыжные курорты России на Новый год

Самые популярные горнолыжные курорты, которые россияне чаще всего выбирают для поездок в новогодние праздники определил онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip, сообщает РИА Новости.

«Наибольшим спросом у клиентов пользуются курорты Краснодарского края. На "Роза Хутор", Красную Поляну и горно-туристический центр "Газпром" приходится 10,2 процента всех заказанных гостиничных номеров на период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года», — сообщили эксперты компании.

Заселиться в трехзвездочную гостиницу на Красной Поляне стоит от 12,4 тысячи рублей, в Эсто-Садке — от 13,5 тысячи рублей.

Вторым по популярности регионом с горнолыжными курортами оказалась Карачаево-Черкесия. За год спрос на туры в эту республику вырос более чем в полтора раза и составил один процент от общего объема бронирований на зимние каникулы.

Одна ночь в трехзвездочном отеле на курорте «Архыз» путешественникам обойдется в среднем в 11,6 тысячи рублей. На Домбае остановиться на сутки в похожей гостинице можно за 14,2 тысячи рублей.

В тройку лидеров вошел поселок Шерегеш в Кемеровской области. Ночь в отеле категории «три звезды» туристам обойдется в среднем в 11 тысяч рублей.

Наиболее востребованным у лыжников и сноубордистов курортами оказались также сахалинский «Горный воздух», где снять номер можно за 8,4 тысячи рублей в сутки, а также курорт «Абзаково» в Башкирии, где проживание в отеле в среднем будет стоить 8,5 тысячи рублей за одну ночь.

Ранее стало известно о популярных направлениях для путешествий на авто в новогодние праздники.