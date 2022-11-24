Определены популярные направления для путешествий на авто в новогодние праздники

Самые популярные направления для путешествий на авто в новогодние праздники определены в ходе опроса россиян на сервисах «Работа.ру» и «СберАвто». Как сообщает «Лента.ру», лидером в рейтинге оказался столичный регион. При этом отмечается, что из всех россиян, запланировавших отправиться в поездку, в качестве транспорта выбрали автомобиль 42 процента респондентов.

«Путешествие на Новый год планируют 31 процент россиян. Среди них 16 процентов респондентов хотят поехать в Москву и города Московской области», — говорится в сообщении.

Аналогичное количество опрошенных выбрали для поездки на зимние праздники города Золотого кольца. На четвертой строчке в рейтинге с 14 процентами голосов расположился Санкт-Петербург, а на пятой — Краснодарский край, набравший 13 процентов голосов.

Ранее был назван способ выгодно продлить новогодние каникулы. Для получения максимальной выплаты брать отпуск следует в месяцах с наибольшим количеством рабочих дней.