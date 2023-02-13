Назван город-лидер по качеству жизни среди регионов России

Город-лидер по качеству жизни среди регионов России был назван в исследовании РИА Новости. В первой тройке оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

«В топ-10 также вошли Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Самарская область», — говорится в исследовании агентства.

Стало известно, что регионы первой двадцатки характеризуются высоким уровнем экономического развития, в них проживает 48 процентов (70,2 миллиона человек) населения страны. Рейтинг строился на основе 67 показателей, учитывающих фактическое состояние различных аспектов жизни и ситуацию в социальной сфере, уточнили аналитики. По результатам исследования Москва набрала 83 балла, Санкт-Петербург — 82,3, Московская область — 78,2.

На последних местах в рейтинге оказались Архангельская область, Курганская область, Республика Калмыкия, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Бурятия, Забайкальский край, Тува, Ингушетия и Еврейская автономная область.

Ранее о самом загадочном регионе страны «Мосленте» стало известно в ходе интервью с ведущим проекта «Жизнь своих» на Первом канале Евгением Кривцовым.