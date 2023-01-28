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09:13, 28 января 2023
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Стало известно о самом загадочном регионе страны

Стало известно о самом загадочном регионе страны
Фото: Tetiana Shyshkina

О самом загадочном регионе страны «Мосленте» стало известно в ходе интервью с ведущим проекта «Жизнь своих» на Первом канале Евгением Кривцовым.

«Карелия — самое мистическое место в России, на мой взгляд. Там, в лесу тебя не покидает ощущение, что где-то рядом бродит леший, а из речки сейчас должна появиться кикимора», — поделился журналист. Помимо этого, в Республике его восхитила и природа — реки, озера и бесконечные леса.

Ранее переехавшая на год в провинциальный город Зеленоградск в Калининградской области москвичка Алиса Олисова перечислила плюсы и минусы жизни здесь. По ее словам, город особенно подойдет тем, кому требуется перезагрузка.

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