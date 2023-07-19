Назван подмосковный город-рекордсмен по осадкам

Клин стал городом-рекордсменом по осадкам в Подмосковье, заявил в своем Telegram-канале руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.

«Клин — абсолютный рекордсмен. Совершенно немыслимые 120 литров воды на квадратный метр за сутки, или полторы месячные нормы. Словно на северо-запад области обрушился тайфун», — отметил синоптик.

Второе место по обильности осадков, по словам синоптика, занял Волоколамск, где их выпало 70 литров, третье — Наро-Фоминск с 50 литрами.

Дожди прекратятся в среду, 19 июля, к 17:00, добавил метеоролог. После этого жителей Московского региона ожидают три дня без осадков.

Ранее стали известны промежуточные итоги непогоды в Москве.