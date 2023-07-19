Стали известны промежуточные итоги непогоды в Москве

О последствиях непогоды в Москве по состоянию на утро среды, 19 июля, РИА Новости рассказал источник в экстренных службах. Стало известно, что менее, чем за сутки, в столице из-за ливня и сильного ветра были повалены 57 деревьев и повреждены 55 автомобилей.

Как уточняет издание «360», одно дерево разбило стекло в доме на Тучковской улице, еще два упали в районе Печатники. Одно из них — на Mercedes, сильно повредив его, другое оборвало провода. В районе Новогиреево на Полимерной улице дерево помяло сразу две машины: Largus и Mazda.

В беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что за прошедшие сутки в городе выпала треть от июльской нормы осадков. Интенсивные дожди продолжались в ночь на 19 июля и идут в столице до сих пор.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, аэропорты Москвы продолжают работать в штатном режиме, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на Росавиацию.

Из-за дождя ЦОДД попросил водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Кроме того, москвичей предупредили о пробках до семи баллов. Особенно движение будет затруднено на ТТК (в районе Лефортовского тоннеля и в районе Рижской эстакады), а также на Ленинградском шоссе в районе моста Победы, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Ранее сообщалось, что в Москве и области до конца 19 июля сохраняется «желтый» уровень погодной опасности.