Назван город с самой разветвленной троллейбусной сетью в мире

Городом с самой большой в мире троллейбусной сетью назвал Москву в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

В начале XXI века в Москве было более ста маршрутов, по которым ходили полторы тысячи удобных и комфортабельных троллейбусов, отметил автор. Шестисоткилометровая сеть города была самой большой в мире.

«Но никто не знал, что над троллейбусами уже сгущаются тучи… Летом 2020 года уже стало известно, что они меряют колесами последние километры… В конце августа рогатые машины, в последний раз прошелестев шинами по Москве, разъехались по паркам», — рассказал Бурт.

На смену троллейбусам пришли электробусы.

Ранее Бурт рассказал о появлении первого автосалона на Бакунинской улице в Москве.