Определены города с самыми культурными жителями

Города с самым культурными жителями определены в результате опроса россиян сервисом по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру». В исследовании приняли участие более 3 200 пользователей старше 18 лет из всех регионов страны. Они могли выбрать несколько вариантов ответа.

Лидером в рейтинге оказался Санкт-Петербург — за него проголосовали 57 процентов респондентов. Высокая оценка связана с богатым историческим наследием, большим количеством научно-исследовательских центров, высших учебных заведений и учреждений культуры.

На второй строчке среди «самых образованных и культурных» городов расположилась Москва с 39 процентами голосов. Среди плюсов столицы россияне отметили высокий научный потенциал, доступность высшего образования и большое количество разнообразных музеев, библиотек и театров.

Тройку лидеров замкнул Новосибирск с 33 процентами голосов. Екатеринбург и Казань вошли в топ-5 городов с самыми культурными и образованными жителями. Десятку составили Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ростов-на-Дону и Тюмень, набравшие от 27 до 19 процентов голосов соответственно.

Ранее были названы самые популярные города России для поездок в июле. В топ-3 направлений вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи.