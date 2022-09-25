Названы города ближнего Подмосковья с самой дешевой недвижимостью

Города ближнего Подмосковья с самой дешевой недвижимостью назвали «Дни.ру» со ссылкой на специалистов «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Лидером в рейтинге оказался город Лыткарино, где средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 131 тысячу рублей. На втором месте расположилась Балашиха с ценами около 136 тысяч рублей за «квадрат». В целом квартиры в ближнем Подмосковье стоят от 5,7 миллиона рублей.

При этом средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Подмосковья составляет 183 тысячи рублей, а стоимость лота — 8,4 миллиона рублей. Самая дорогая недвижимость, по данным экспертов, находится в Одинцове — 223 тысячи рублей за квадратный метр. Это единственный город области, превышающий отметку в 200 тысяч рублей за «квадрат».

Ранее были названы российские города с самыми дешевыми квартирами. Они предлагаются на вторичном рынке недвижимости в Челябинске.