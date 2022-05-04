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Названы лучшие для жизни города Подмосковья

Названы лучшие для жизни города Подмосковья
Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Специалистами ИА «ПромРейтинг» были названы лучшие для жизни города Подмосковья. Лидеров определяли по индексу качества городской среды за 2021 год, пишут «Вести Подмосковья».

Сообщается, что было использовано 36 индикаторов по шести пространствам городов. К ним относятся жилье, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и общегородское пространство. Плюс ко всему основных критериев тоже шесть: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления.

На первом месте в рейтинге лучших городов стал Реутов — 268 баллов. По 243 балла получили Видное и Долгопрудный. Далее по списку поочередно расположились Люберцы, Красногорск, Мытищи, Серпухов и Истра. На восьмой строчке с одинаковым количеством голосов оказались Котельники, Можайск, Одинцово и Руза, а на девятой — Краснознаменск, Лобня и Пущино. На последнюю строчку определили Королев.

Считается, что Московская область состоит из 60 городских округов.

Ранее был назван лучший город для семейной жизни в России. За него проголосовала практически половина респондентов (41 процент).

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