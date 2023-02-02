Названы города Подмосковья с максимальным ростом цен на жилье

Города Подмосковья с максимальным ростом цен на жилье в новостройках называет РБК со ссылкой на аналитиков компании «Бест-Новострой». В тройке лидеров оказались Сергиев Посад, Лыткарино и Ногинск.

«Лидерство Сергиева Посада обусловлено выходом нового масштабного проекта премиум-класса с большой проектной площадью. Поэтому и рост средней цены "квадрата" за год такой большой — в абсолютных показателях более чем на 50 тысяч рублей», — объясняет председатель совета директоров компании «Бест-Новострой», управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова.

В Лыткарино, по ее словам, находятся два ЖК, где за год произошло вымывание более бюджетных объектов. Это и оказало преимущественное влияние на рост средней цены. «То же касается и остальных подорожавших локаций в Подмосковье», — добавила она.

Сегодня средняя цена квадратного метра в новостройках лидера рейтинга Сергиева Посада составляет 146,1 тысячи рублей, что на 61,5 процента больше показателя годичной давности. В Лыткарино стоимость первичного «квадрата» выросла за год на 28,8 процента — с 114,2 до 147,2 тысячи рублей. В Ногинске цены увеличились на 26,7 процента — с 88,3 до 111,9 за «квадрат».

Средняя цена квадратного метра в новостройках всего Подмосковья в январе 2023 года составила 176,7 тысячи рублей, увеличившись за 12 месяцев на 13,4 процента.

Ранее причину падения цен на вторичную недвижимость в Москве и области назвал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Снижение стоимости квартир на 15-20 процентов по сравнению с январем 2022 года связано, по его мнению, с кредитно-денежной политикой ЦБ.