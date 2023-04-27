Перечислены города Подмосковья с максимально выросшими ценами на недвижимость

Города Подмосковья с максимально выросшими ценами на первичное жилье перечисляет РБК, ссылаясь на аналитиков компании «Бест-Новострой». Сильнее всего цены на такую недвижимость выросли в Люберцах, Пушкине и Долгопрудном.

В Люберцах средняя стоимость лота в апреле 2023 года поднялась на 28,5 процента по сравнению с апрелем 2022-го и достигла 9,7 миллиона рублей. В Пушкине средняя цена квартиры в новостройке прибавила 24 процента и составила 8,7 миллиона рублей. В Долгопрудном первичное жилье теперь можно приобрести за 14,3 миллиона рублей (плюс 23,7 процента).

В пятерку лидеров также вошли Красногорск (плюс 21,8 процента) и Мытищи (плюс 13,1 процента).

Ранее москвичи назвали цены на жилье в одном из самых престижных районов города.