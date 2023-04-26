Москвичи назвали цены на жилье в одном из самых престижных районах города

Цены на жилье в одном из самых престижных районов столицы москвичи назвали в беседе с «Мослентой». Речь идет о покупке и аренде недвижимости в Академическом районе Москвы.

По словам местных жителей, приобрести однокомнатную квартиру здесь можно в среднем за 15 миллионов рублей. Такой ценник складывается из того, что до недавнего времени этот район считался одним из самых зеленых в городе, кроме того тут районе есть все необходимые объекты социальной инфраструктуры. Аренда «двушки» преимущественно в старом жилом фонде при этом будет стоить около 50 тысяч рублей в месяц, добавили москвичи.

Ранее был назван район Москвы с самыми дорогими квартирами в новостройках.