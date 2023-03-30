04:26, 30 марта 2023
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Названы города России с минимальной разницей цен на «однушки» и «двушки»
РБК: легче всего увеличить жилплощадь в Ижевске и Туле.
Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com
Крупные города России с минимальной разницей средних цен на «однушки» и «двушки» называет РБК со ссылкой на аналитиков компании «Авито Недвижимость». По полученным данным, легче всего увеличить жилплощадь в Ижевске, Туле и Волгограде.
Так, переехать из однокомнатной в двухкомнатную квартиру можно за доплату в 680 тысяч рублей в Ижевске, в 800 тысяч рублей — в Туле и Волгограде. Чуть больше придется заплатить за увеличение жилплощади в Брянске, Кирове и Омске.
Дороже всего такой переезд обойдется в Санкт-Петербурге (2,9 миллиона рублей), Сочи (3,2 миллиона рублей) и Москве (4,6 миллиона рублей).
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