Экстренный вынос товаров из горящего рынка «Садовод» в Москве попал на видео

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», пожар случился на втором ряду. В настоящий момент на рынке горят три павильона. Приехавшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание до 50 квадратных метров. Кроме того, к рынку подъехали пять карет скорой помощи.

Ранее крупный пожар на рынке в подмосковных Химках попал на видео.