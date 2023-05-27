15:08, 27 мая 2023
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Экстренный вынос товаров из горящего рынка «Садовод» в Москве попал на видео
Продавцы начали экстренно выносить товары из горящих павильонов рынка «Садовод» в Москве.
Кадр: видео Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Продавцы начали экстренно выносить товары из горящих павильонов рынка «Садовод» в Москве. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».
На кадрах продавцы самостоятельно пытаются вынести свой товар в мешках из павильонов. Также видно, что вся торговая территория окутана густым смогом.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», пожар случился на втором ряду. В настоящий момент на рынке горят три павильона. Приехавшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание до 50 квадратных метров. Кроме того, к рынку подъехали пять карет скорой помощи.
Ранее крупный пожар на рынке в подмосковных Химках попал на видео.