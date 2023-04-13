Крупный пожар на рынке в подмосковных Химках попал на видео
Пожар произошел в здании фермерского рынка рядом с автозаправкой в подмосковных Химках.
На видео попал крупный пожар, произошедший в ночь на четверг, 13 апреля, в нежилом здании фермерского рынка в подмосковных Химках на Новокуркинском шоссе. Ролик опубликовали в Telegram-канале МЧС России.
Пожар начался в три часа утра. В 5:47 он был ликвидирован на площади 300 квадратных метров. По данным ведомства, пожарные предотвратили распространение огня на супермаркет и автозаправку с подземными резервуарами с топливом.
По данным РЕН ТВ, местные жители еще до приезда спецтехники пытались самостоятельно потушить пожар и отогнать припаркованные у рынка авто.
По словам очевидцев, ночью был слышен резкий хлопок, после чего началось горение. Пока причины пожара остаются неизвестными.
Ранее взрыв прогремел на подмосковном складе с запчастями на улице Панфилова в подмосковном поселке Нахабино.