Крупный пожар на рынке в подмосковных Химках попал на видео

Пожар начался в три часа утра. В 5:47 он был ликвидирован на площади 300 квадратных метров. По данным ведомства, пожарные предотвратили распространение огня на супермаркет и автозаправку с подземными резервуарами с топливом.

По данным РЕН ТВ, местные жители еще до приезда спецтехники пытались самостоятельно потушить пожар и отогнать припаркованные у рынка авто.

По словам очевидцев, ночью был слышен резкий хлопок, после чего началось горение. Пока причины пожара остаются неизвестными.

Ранее взрыв прогремел на подмосковном складе с запчастями на улице Панфилова в подмосковном поселке Нахабино.