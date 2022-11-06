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12:47, 06 ноября 2022
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Двух детей спасли из горящей квартиры в Москве

Двух детей спасли из горящей квартиры в Москве
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Двух детей спасли из горящей квартиры в Москве, сообщает Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. Возгорание произошло на втором ярусе квартиры на улице Профсоюзная, огонь распространился на площади 25 квадратных метров.

«По прибытии пожарные эвакуировали из горящей квартиры двух человек и спасли двух детей. В результате пожара пострадали два человека, среди них один ребенок. После осмотра сотрудниками скорой помощи пострадавших госпитализировали», — сообщили в ведомстве.

Кадрами с места событий поделился Telegram-канал «Осторожно, Москва». На опубликованном ролике видно задымление на верхнем этаже жилого дома. По данным канала, пожарные спасли женщину с ребенком.

Ранее на видео попал пожар на строительном рынке «Строймастер» на юге столицы. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.

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