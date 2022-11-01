Пожар на московском рынке попал на видео
Пожар на строительном рынке «Строймастер» на юге столицы попал на видео, опубликованное в Telegram-канале агентства «Москва».
«Во вторник, 1 ноября, в 15:13 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ТиНАО, улица Адмирала Корнилова, строение 4, где, по предварительной информации, произошло возгорание строительных павильонов на территории строительного рынка», — сообщает ГУ МЧС России по столице. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.
В 16:21 пожар был локализован, а в 16:36 — ликвидирован, уточнили в МЧС. В ликвидации принимали участие 36 человек личного состава и 8 единиц техники.
Ранее на видео попал крупный пожар на территории электровакуумного завода на улице Гаршина в подмосковном поселке Томилино. Загорелась крыша одного из нежилых семиэтажных строений.