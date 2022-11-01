Пожар на московском рынке попал на видео

В 16:21 пожар был локализован, а в 16:36 — ликвидирован, уточнили в МЧС. В ликвидации принимали участие 36 человек личного состава и 8 единиц техники.

Ранее на видео попал крупный пожар на территории электровакуумного завода на улице Гаршина в подмосковном поселке Томилино. Загорелась крыша одного из нежилых семиэтажных строений.