Город
16:43, 01 ноября 2022
1 мин.

Пожар на московском рынке попал на видео

Пожар на московском рынке попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Агентство Москва»

Пожар на строительном рынке «Строймастер» на юге столицы попал на видео, опубликованное в Telegram-канале агентства «Москва».

«Во вторник, 1 ноября, в 15:13 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ТиНАО, улица Адмирала Корнилова, строение 4, где, по предварительной информации, произошло возгорание строительных павильонов на территории строительного рынка», — сообщает ГУ МЧС России по столице. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

В 16:21 пожар был локализован, а в 16:36 — ликвидирован, уточнили в МЧС. В ликвидации принимали участие 36 человек личного состава и 8 единиц техники.

Ранее на видео попал крупный пожар на территории электровакуумного завода на улице Гаршина в подмосковном поселке Томилино. Загорелась крыша одного из нежилых семиэтажных строений.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.