Опубликована история знаменитого «готического замка» в Москве

Историю знаменитого «готического замка» на северо-востоке столицы — Московского электролампового завода — опубликовал Telegram-канал «Москва. Было — стало».

«В феврале исполняется 150 лет со дня рождения архитектора Георгия Павловича Евланова. Самая известная его постройка стоит на Электрозаводской улице. Настоящий готический замок — главный корпус Московского электролампового завода», — рассказал автор. Он уточнил, что и само здание в январе «отметило» 95 лет с момента открытия.

Заводской корпус возвели почти на самом устье реки Хапиловки — в месте ее впадения в Яузу. Сегодня Хапиловка «закована» в подземную трубу, продолжил автор.

Проект заводского здания в неоготическом стиле Евланову в 1914 году заказало товарищество русско-французских заводов резинового, гуттаперчевого и телеграфного производств «Проводник». Но строительство затянулось из-за начавшейся войны и последовавшей за ней революции. Достроили здание при советской власти, в 1926-1927 годах. А в 1928-м здесь открылся электрозавод.

«В 1930-х предприятие разделилось на четыре самостоятельных производства. Чего здесь только не производили: от ламп для кремлевских звезд и трансформаторов до утюгов и электропечей», — поделился рассказчик.

Сейчас завод не работает. С 2000-х годов помещения в здании сдаются в аренду. Теперь здесь располагаются офисы, склады, мастерские, студии и многое другое.

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