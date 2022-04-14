В Москве грабитель пришел на дело с букетом цветов. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили на сайте «МВД Медиа».

По данным правоохранителей, злоумышленник с тюльпанами постучал в дверь квартиры, где проживала 18-летняя россиянка. Посмотревшая в глазок девушка решила, что это доставка, и открыла дверь. Мужчина оттолкнул ее и вошел внутрь помещения. Угрожая хозяйке ножом, он связал ей руки пластиковым хомутом и спросил, где она хранит деньги и ценности. Испуганная москвичка указала нужное место. В итоге преступник забрал у пострадавшей 110 тысяч рублей и мобильный телефон, после чего скрылся.

Как только девушке удалось освободиться, она позвонила в полицию. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 27-летний приезжий. У злоумышленника изъяли нож, который отправили на экспертизу.

По факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что преступники с помощью строительных лесов обокрали квартиру в центре Москвы.