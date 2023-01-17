Грабитель в московском метро сбежал по путям и пытался скрыться в тоннеле, сообщила «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленник на станции метро "Курская" вырвал из рук москвички дорогостоящий смартфон. Убегая, он спрыгнул с платформы на пути и попытался скрыться. Машинист электропоезда, увидев в тоннеле неизвестного, применил экстренное торможение и предложил мужчине войти в кабину», — говорится в пресс-релизе.

В это время потерпевшая обратилась к сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Подозреваемого задержали на станции «Бауманская». Возбуждены уголовные дела по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 161 («Грабеж») УК России. Ранее неоднократно судимый за кражи молодой человек находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное изъято и возвращено законной владелице.

Ранее 53-летняя москвичка догнала в метро телефонного вора.