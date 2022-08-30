Опубликован график нерабочих и праздничных дней в 2023 году

График нерабочих и праздничных дней на 2023 год опубликовало правительство России в своем Telegram-канале. Всего россиян ожидает 26 дополнительных выходных.

Поскольку в новом году 1 января и 8 января выпадают на воскресенья, их перенесут на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно. Новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023 года включительно.

Нерабочими сделали дни с 23 февраля по 26 февраля, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня, с 4 по 6 ноября. В Международный женский день россиян ожидает только один праздничный выходной — среда, 8 марта.

Ранее способы сохранить фигуру после праздников раскрыли эксперты Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ. По их словам, режим, умеренное употребление алкоголя и активный отдых помогут не набрать лишний вес.