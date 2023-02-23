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11:52, 23 февраля 2023
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Стал известен график работы социальных учреждений Москвы на длинных выходных

Стал известен график работы социальных учреждений Москвы на длинных выходных
Фото: Владимир Новиков /Агентство «Москва»

График работы социальных учреждений Москвы на длинных выходных стал известен в четверг, 23 февраля. По информации пресс-службы правительства столицы, взрослые поликлиники будут работать до 16.00-18.00, центры госуслуг «Мои документы» — до 18.00-19.00, а у ЗАГСов 23 и 24 февраля — выходные дни.

Взрослые поликлиники будут принимать пациентов 23, 24 и 26 февраля с 09:00 до 16:00, а 25 февраля — с 09:00 до 18:00. Детские поликлиники 25 февраля будут открыты с 09:00 до 15:00.

Государственные ветклиники в праздничные дни будет работать в обычном режиме. Районные центры госуслуг «Мои документы» в День защитника Отечества будут открыты с 09:00 до 18:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 19:00.

«В этот день можно будет получить только услуги по заключению и расторжению брака, регистрации рождения, смерти, установлению отцовства, предоставлению доступа к порталам gosuslugi.ru и mos.ru, оформлению и выдаче карты москвича, оформлению карты болельщика», — уточнили в правительстве города.

Для дворцов бракосочетания выходными станут 23 и 24 февраля. На следующий день они заработают в обычном режиме, а в воскресенье и понедельник (26 и 27 февраля) будут закрыты.

Ранее были перечислены открытые вакансии для москвичей без опыта работы. По словам директора столичной службы занятости населения Андрея Тарасова, заработная плата на предлагаемых позициях достигает 100 тысяч рублей.

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