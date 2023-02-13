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15:01, 13 февраля 2023
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Перечислены вакансии для москвичей без опыта работы

Перечислены вакансии для москвичей без опыта работы
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Открытые вакансии для москвичей без опыта работы перечислил директор столичной службы занятости населения Андрей Тарасов. По его словам, заработная плата на предлагаемых позициях достигает 100 тысяч рублей.

Так, 16 февраля горожане смогут пройти собеседования в крупнейшую жилищно-строительную компанию, где требуются представители рабочих специальностей: слесари, сантехники, плиточники, разнорабочие и монтажники. 17 февраля состоится открытый отбор на позиции финансового консультанта, клиентского менеджера внешней дистрибуции и клиентского менеджера прямых продаж в крупнейший банк России.

20 февраля рекрутеры сети магазинов продуктов здорового питания в Москве будут выбирать кассира, продавца-консультанта, работника торгового зала, сборщика интернет-заказов и бариста.

Ранее Собянин назвал самые популярные профессии в столичном метро. Самыми популярными профессиями в последние годы стали машинист электропоезда, дежурный по станции, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электромеханик, электромонтер тяговой подстанции, тоннельный рабочий, монтер и обходчик пути.

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