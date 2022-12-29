Стал известен график работы московских поликлиник в праздники

График работы московских поликлиник в праздники раскрыли в пресс-службе столичного Депздрава. Стало известно, что городские медучреждения для взрослых и детей будут работать ежедневно, но в некоторые дни — по сокращенному графику.

«Взрослые поликлиники 31 декабря будут открыты с 9:00 до 18:00. С 1 по 8 января — с 9:00 до 16:00. Помощь на дому — по такому же графику», — говорится в пресс-релизе.

Детские городские поликлиники будут работать с 9:00 до 15:00 с 31 декабря по 8 января. Помощь на дому будет оказываться с 9:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:00. Женские консультации будут открыты для посетителей 31 декабря с 9:00 до 15:00, а со 2 по 6 и 8 января — с 9:00 до 16:00. 1 и 7 числа учреждения будут закрыты на выходные.

«Дежурные аптечные пункты и обособленные аптеки будут работать по особому графику. Молочно-раздаточные пункты и Центр телемедицины сохранят прежний график. Отделения ОРВИ будут открыты в часы работы поликлиник», — уточнили в ведомстве.

Ранее пять симптомов осложнений ОРВИ назвал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.