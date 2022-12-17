В Минздраве назвали пять симптомов осложнений ОРВИ

Пять симптомов осложнений ОРВИ назвал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Комментарий эксперта приводит ТАСС.

«При ОРВИ могут возникнуть симптомы, которые являются признаком серьезных нарушений состояния здоровья или начала развития грозных осложнений. Поэтому при их возникновении нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью: затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха, боли или чувство тяжести в груди или брюшной полости, внезапное головокружение, спутанность сознания, сильная или устойчивая рвота», — сообщил Чуланов.

Кроме того, насторожить должно резкое возвращение симптомов заболевания после улучшения состояния. К примеру, возобновление сильного кашля и повышение температуры может сигнализировать об осложнениях.

В декабре текущего года Роспотребнадзор сообщил о резком росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. «Было отмечено, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4 процента по сравнению с предыдущей неделей. Рост заболеваемости фиксируется в 52-х регионах, в том числе в Москве», — заявила пресс-служба ведомства. Однако позднее столичный Депздрав отметил снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом по городу.