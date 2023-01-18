18:37, 18 января 2023
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Москвичей предупредили об изменении графика работы транспорта в крещенскую ночь
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Об изменении графика работы наземного транспорта в крещенскую ночь москвичей предупредили в столичном Дептрансе.
«В ночь с 18 на 19 января 45 маршрутов наземного транспорта будут работать до трех часов. Вы сможете с комфортом добраться домой после праздничных служб в храмах и купаний», — рассказали в ведомстве.
В Дептрансе отметили, что всю ночь в городе будут работать 16 регулярных ночных маршрутов.
Ранее были названы безопасные зоны купания в прорубях и купелях столицы. Для москвичей оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки.