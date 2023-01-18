Названы безопасные зоны купания в прорубях и купелях Москвы

Список безопасных зон купания в прорубях и купелях Москвы опубликован на сайте мэра Москвы. На водоемах в девяти парках столицы 18 и 19 января будут организованы места для крещенских купаний. Для москвичей оборудуют майны, пункты обогрева и теплые раздевалки.

В этом году окунуться в прорубь можно будет в парках: «Сокольники», «Фили», «Северное Тушино», «Митино», Воронцовском парке, а также в зонах отдыха «Левобережье», «Борисовские пруды», «Терлецкая Дубрава» и музее-заповеднике «Царицыно». Все водоемы прошли проверку качества воды и получили одобрение Роспотребнадзора. Накануне крещенских купаний на эти площадки пригласят священнослужителей, чтобы провести молебен и освятить воду.

Так, в парке «Сокольники» прорубь будет организована на Нижнем Майском пруду (он же — Олений пруд номер пять). Посетителям будет доступно также две купели. Молебен и освящение воды начнутся в 21:00 18 января. Искупаться можно будет с 22:00.

В парке «Фили» искупаться можно будет в Москве-реке. Ориентир — набережная возле поисково-спасательной станции «Кунцево» (Большая Филевская улица, дом 40, строение 1). Купания будут проходить с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

Окунуться в прорубь можно будет в акватории Химкинского водохранилища в парке «Северное Тушино» и зоне отдыха «Левобережье». Прорубь для купания будет открыта и ландшафтном парке «Митино» можно на Пенягинском пруду.

Купели будут организованы музее-заповеднике «Царицыно» на Верхнем Царицынском пруду, в Воронцовском парке, в зонах отдыха «Борисовские пруды» и «Терлецкая дубрава».

Несовершеннолетние могут находиться на крещенских купаниях и участвовать в них только в сопровождении взрослых. С собой рекомендуется взять полотенце, нескользящие сланцы, купальный костюм и сменную одежду. Пригодятся также теплый халат, шапка и шерстяные носки — эти вещи помогут согреться после выхода из холодной воды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на Крещение в столице ожидается мрачная и дождливая погода.