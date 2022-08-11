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Названо время начала урожайного грибного сезона в подмосковных лесах

Названо время начала урожайного грибного сезона в подмосковных лесах
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Время начала нового грибного сезона в подмосковных лесах назвал агентству новостей «Москва» миколог, натуралист, автор научно-популярных книг о грибах, кандидат биологических наук Михаил Вишневский. Он сообщил, что урожайная волна ожидается во уже второй половине августа.

«С учетом того, какая сейчас погода, и недавно прошло какое-то количество холодных дождей, во второй половине августа, думаю, мы можем ждать очень неплохую грибную волну, и она будет длинная, скорее всего, с заходом на весь сентябрь», — сказал он.

По его словам, сейчас в лесах еще мало грибов, они только начали «раскачиваться». Миколог объяснил это долгой холодной весной и последующей жарой.

Ранее были названы самые экологически чистые места для сбора грибов в Подмосковье. В список вошли Рузский район, Можайский район, Шаховская, Лотошино и Зарайск.

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