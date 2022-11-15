В лесах Подмосковья стартовал зимний грибной сезон, рассказывает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области в своем официальном Telegram-канале.

«Любители перепадов температур — опята зимние! Сейчас в лесах Подмосковья начался их массовый сезон. Многие грибники считают их очень вкусными и питательными. Мякоть гриба сочная, мясистая, имеет желтый оттенок. На срезе цвет не меняет. Их можно солить, жарить, варить, мариновать — на любой кулинарный вкус», — говорится в сообщении.

Грибникам напомнили, что опята предпочитают расти на стволах деревьев и под ними, на пнях, мертвой древесине и на упавших деревьях — в особенности, на тополе и иве.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о смертельной опасности модных блюд с мухоморами. В ведомстве напомнили, что красный мухомор — ядовитый психоактивный гриб, токсичные соединения которого напрямую воздействуют на центральную нервную систему.