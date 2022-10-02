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14:51, 02 октября 2022
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В Минтрансе Подмосковья раскрыли популярные грибные места

В Минтрансе Подмосковья раскрыли популярные грибные места
Фото: Jesse Bauer / Unsplash

Популярные грибные места и инструкцию, как до них добраться, раскрыли в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ориентиром для жителей Подмосковья и Москвы могут стать железнодорожные станции различных направлений, до которых из Москвы можно доехать на электропоездах. Также до станций можно доехать на автобусах региона», — говорится в сообщении.

Одним из популярных у грибников мест была названа территория у станции «Луч» в Чехове. Здесь, следуя на восток, можно найти подосиновики, сыроежки, подберезовики и маслята. Лисички и опята специалисты советуют искать в деревне Сабурово недалеко от остановки «Станция МЦД Опалиха» в Красногорске.

В Наро-Фоминский округ, рядом со станцией «Победа», следует отправляться за груздями и осенними опятами, добавили в пресс-службе.

Ранее для россиян создали подборку лучших грибных мест в Подмосковье. Три из них оказались в районе Одинцова.

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