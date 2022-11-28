В Москве дети массово начали болеть гриппом и ОРВИ

В Москве дети начали массово болеть гриппом и ОРВИ. Госпитализация школьников происходит вдвое чаще, чем в предыдущие эпидемиологические сезоны, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Депздрав столицы.

«Количество госпитализируемых детей по этим поводам в настоящее время в два, два с половиной раза превышает средние показатели эпидсезонов доковидных 2016-2019 годов», — говорится в сообщении.

В департаменте здравоохранения уточнили, что за последние две недели число госпитализаций увеличилось почти в два раза и приблизилось к 400 новым пациентам в сутки. Рост заболеваемости, по данным источника, отмечается и среди взрослого населения.

Из-за резкого роста численности больных гриппом и ОРВИ детей в больницах в ближайшее время количество коек увеличат до двух тысяч. В частности, на следующей неделе будет полностью перепрофилирована детская больница Святого Владимира.

Ранее известный иммунолог, педиатр Андрей Продеус назвал три правила грамотной вакцинации от гриппа.