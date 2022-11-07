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02:25, 07 ноября 2022
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Москвичи вспомнили «гробики на колесах» на дорогах 90-х

Москвичи вспомнили «гробики на колесах» на дорогах 90-х
Фото: Ааре Оландер / страница «Старая Москва» во «ВКонтакте»

Фото сине-белого столичного трамвая серии 71-608 натолкнуло москвичей на воспоминания. Снимок транспортного средства опубликовали в группе «Старая Москва» во «ВКонтакте».

Жители столицы признались в нелюбви к трамваям из 90-х, сменившим на дорогах города вагоны Tatra. «Они были ужасные. Чешские "Татры" были намного приятнее глазу», «Да, сине-белые трамваи были после чешских. Жуть! Гробики на колесах», — заявили комментаторы.

Однако некоторые юзеры поделились приятными воспоминаниями, связанными с этой моделью трамваев. «Жил на Бауманке, был мой самый любимый в детстве трамвайчик — 45-й. По выходным на нем ездил с отцом в парк "Сокольники" на аттракционах кататься, либо в другой конец — на птичий рынок», — поностальгировал один из фолловеров.

Ранее москвичи уже критиковали «гробики на колесах». По их мнению, серия 71-608 оказалась самой «страшной» моделью трамваев в столице.

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