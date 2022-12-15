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04:21, 15 декабря 2022
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Объявление в подъезде московской многоэтажки рассмешило пользователей сети

Объявление в подъезде московской многоэтажки рассмешило пользователей сети
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В подъезде одного из многоквартирных домов на северо-востоке Москвы появилось необычное объявление. Его текст опубликовали в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».

«Вампирам из 15 квартиры. Убедительная просьба с полуночи до семи утра не таскать свой гроб по полу и сменить свою ходьбу в тапочках из надгробных плит на полет летучей мыши… Да и людей лишний раз тревожить — себе еду портить. Не выспятся — [истребителя чудовищ] Ван Хельсинга из соседнего отделения полиции вызовут», — говорится в сообщении.

Свое сообщение автор подписал: «Сова из 11 квартиры (до вашего появления была человеком)». Пользователей сети рассмешило объявление россиянки. Многие оценили ее креатив и принялись шутить на эту тему, однако нашлись и те, кто такого подхода не оценил.

«У них вампиры, а у меня соседи железные шары катают, ребенка роняют, а после мелкий у них такое ощущение, что в деревянных башмаках с железными подковами бегает», «По-моему, очень креативно, с юмором, надеюсь соседи тоже с пониманием отнесутся», «Может еще на цыпочках ходить?» — прокомментировали юзеры.

Ранее россиян умилило необычное уличное объявление от школьника. Мальчик написал, что готов ухаживать за домашними питомцами соседей за небольшое денежное вознаграждение.

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