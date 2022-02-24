Гроздья военных касок на «деревьях» возмутили россиян

Россиянка опубликовала фото инсталляции «Яблоневый сад», сделанное в Музее вооруженных сил, в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)». Пользователи сети назвали увиденное антиискусством.

На снимке можно увидеть открытую 9 мая 2013 года инсталляцию на военную тематику. Плоды на деревьях здесь заменяют гроздья солдатских касок. Многие подписчики интернет-сообщества усомнились в том, что это та память, которой заслужили погибшие на войне.

«Это действительно красиво? У кого-то это вызывает эстетическое удовольствие? Мне просто интересно, напишите», — возмутился один из юзеров. «Это не про красиво, а про смысл», — ответили ему. «Это инсталляция, а не памятник, поэтому уровень требований по вкусу и эстетике не так высок, как в академическом, классическом искусстве», — заметила участница дискуссии.

«Это не красиво, не хорошо. Грусть и тоска. Смотреть неприятно», «Само изображение висящих "голов" наводит ужас. Кому пришло в голову такое изобразить?», — написали пользователи. Один из них подчеркнул, что это издевательство над памятью погибших, что нужно требовать, чтобы данное антиискусство убрали с выставочного пространства.

Ранее в московском парке заметили странную инсталляцию с окровавленным сердцем.