Групповое избиение молодого человека в центре Москвы попало на видео

Жестокое групповое избиение молодого человека в центре столицы попало на видео, опубликованное в [Telegram-канале] (https://t.me/mosmap/13482-каналом) «Что там в Москве».

На кадрах как минимум двое мужчин избивают третьего. Получив удар по голове, жертва падает на асфальт. Агрессоры добивают его, пиная по голове. Все это сопровождается нецензурной лексикой и обещаниями «избавить город от быдла».

Происходящее снимают и комментируют девушки, а со стороны за избиением наблюдает еще одна группа молодых людей.

«Но они и есть быдло», «А сами то не быдло? В обезьяннике пусть сидят», «Подберите им хорошую колонию, с такими же воспитательными методами», «Таким ударом и убить можно было», «Завтра уже в ментовке сидеть блеять на камеру будут, ничего нового», — прокомментировали запись пользователи сети.

Ранее на видео попало нападение мужчины на ребенка на детской площадке в Москве.