Грузовик на скорости снес две легковушки на МКАД и попал на видео

Грузовик на скорости снес два легковых автомобиля на МКАД в Москве. Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По данным ведомства, авария произошла в понедельник, 17 апреля на 40-м километре МКАД, перед развязкой с Калужским шоссе. Участниками ДТП стали три автомобиля.