16:09, 17 апреля 2023
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Грузовик на скорости снес две легковушки на МКАД и попал на видео
Грузовик на скорости протаранил два легковых автомобиля на МКАД в Москве.
Кадр: Telegram-канал канал «Дептранс. Оперативно»
Грузовик на скорости снес два легковых автомобиля на МКАД в Москве. Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
По данным ведомства, авария произошла в понедельник, 17 апреля на 40-м километре МКАД, перед развязкой с Калужским шоссе. Участниками ДТП стали три автомобиля.
Как сообщает столичный дептранс, обстоятельства, причины и информация о пострадавших сейчас выясняются. Проезжую часть, где произошло ДТП, уже освободили для движения транспорта.
Ранее последствия массовой аварии в Москве попали на видео.