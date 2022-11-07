Грузовик «растерял» на дороге десятки ведер с солеными огурцами

Огурцы в пластиковых ведрах выпали из «Газели» и рассыпались по дорожному полотну рядом с зеброй. Водитель заметил это и остановился. К месту подъехал автомобиль ДПС.

«Там соленья всех мастей», «Соберет, помоет и в продажу», «А помните, в детстве мечтали, чтобы и на нашей улице перевернулся грузовик с (и тут кому что: с деньгами, с колбасой и так далее). Видимо, это он», — прокомментировали юзеры.

В следующей записи в канале местная жительница опубликовала фото выставленных на тротуар пластиковых контейнеров с овощами. «Уже собраны», — подписала она снимок.

Ранее прогулка свиньи по одной из столичных улиц попала на видео. Парнокопытное заметили в районе ВДНХ.