Грузовик «растерял» на дороге десятки ведер с солеными огурцами
Грузовик «растерял» на дороге в подмосковном Реутове десятки ведер с солеными огурцами. Выпавшие на проезжую часть соленья попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Реутов SOS Новости».
«Авария в Реутове с огурцами на улице Победы», — говорится в сообщении к ролику.
Огурцы в пластиковых ведрах выпали из «Газели» и рассыпались по дорожному полотну рядом с зеброй. Водитель заметил это и остановился. К месту подъехал автомобиль ДПС.
«Там соленья всех мастей», «Соберет, помоет и в продажу», «А помните, в детстве мечтали, чтобы и на нашей улице перевернулся грузовик с (и тут кому что: с деньгами, с колбасой и так далее). Видимо, это он», — прокомментировали юзеры.
В следующей записи в канале местная жительница опубликовала фото выставленных на тротуар пластиковых контейнеров с овощами. «Уже собраны», — подписала она снимок.
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