Город
12:57, 16 апреля 2023
1 мин.

Последствия массовой аварии в Москве попали на видео

Несколько автомобилей пострадали в массовой аварии в Москве.

Последствия массовой аварии в Москве попали на видео
Кадр: Telegram-канал «360tv»

Несколько автомобилей пострадали в массовой аварии в Москве. Видео с места ДТП было опубликовано в Telegram-канале 360tv.

По имеющейся информации, пять машин столкнулись на перекрестке улицы Дежнева и Северного бульвара. Виновником ДТП стал нетрезвый водитель автомобиля марки Lexus. Как сообщает источник, у мужчины с собой не было водительского удостоверения, от медосвидетельствования он также отказался.

Сообщается, что в аварии никто не пострадал. При этом на кадрах видно, что как минимум в одной машине от резкого столкновения сработали подушки безопасности. У двух автомобилей сильно поврежден капот.

Ранее в подмосковном Красногорске пьяные мужчины разбили чужой BMW на парковке.

Партнерские материалы