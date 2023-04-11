17:28, 11 апреля 2023
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На МКАД грузовик задавил собственного водителя
На МКАД легковое авто ударило в корму грузовика, и тот задавил своего водителя .
Кадр: Telegram-канал Дептранса Москвы
Грузовик задавил собственного водителя в ДТП на внутренней стороне 32-го километра МКАД. ЧП попало на видео, опубликованное в Telegram-канале столичного Дептранса.
На кадрах легковой автомобиль врезается в корму грузовику, стоящему посреди проезжей части. От удара автомобиль начинает движение, сбивает и переезжает человека перед капотом, предположительно, собственного водителя.
Пока о состоянии попавшего под машину мужчины ничего неизвестно. Движение в сторону Калужского шоссе затруднено, на месте работают экстренные службы.
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