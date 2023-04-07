Опубликовано видео смертельного наезда на десятилетнюю школьницу в Подмосковье

Видео смертельного наезда на десятилетнюю школьницу в Подмосковье опубликовала Прокуратура Московской области.

ДТП произошло вечером в четверг, 6 апреля, в Павловском Посаде, уточнили в ведомстве. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль под управлением мужчина 37-летнего мужчины. Девочка погибла на месте.

По данным Прокуратуры, водитель не имел права садиться за руль машины, срок годности его прав истек в 2016 году. Мужчину задержали.

Ранее КамАЗ насмерть задавил мужчину на пешеходном переходе.