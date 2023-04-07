14:34, 07 апреля 2023
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Опубликовано видео смертельного наезда на десятилетнюю школьницу в Подмосковье
В Подмосковье задержали виновника смертельного наезда на десятилетнюю девочку.
Кадр: видео Telegram-канал SHOT
Видео смертельного наезда на десятилетнюю школьницу в Подмосковье опубликовала Прокуратура Московской области.
ДТП произошло вечером в четверг, 6 апреля, в Павловском Посаде, уточнили в ведомстве. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль под управлением мужчина 37-летнего мужчины. Девочка погибла на месте.
По данным Прокуратуры, водитель не имел права садиться за руль машины, срок годности его прав истек в 2016 году. Мужчину задержали.
Ранее КамАЗ насмерть задавил мужчину на пешеходном переходе.