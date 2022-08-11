Грязный цвет воды в столичной реке взволновал москвичей
Грязный цвет воды в столичной реке взволновал горожан. Сделанной одним из очевидцев видеозаписью поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».
«Река Сетунь в районе Фили-Давыдково вновь цвета глины, в последнее время это частое явление. Читатели предполагают, что это, возможно, из-за стройки по соседству», — говорится в сообщении на канале.
«Сотрудниками ГПБУ "Мосприрода" 10 августа 2022 года проведено обследование подведомственной особо охраняемой природной территории "Природный заказник "Долина реки Сетуни" по адресному ориентиру: Москва, Кременчугская улица, дом 44А, в ходе которого факта загрязнения реки не выявлено. Вода в реке имеет естественный цвет, посторонние запахи отсутствуют, гибели флоры и фауны не зафиксировано», — сообщили «Мосленте» в «Мосприроде».
Ранее видеозапись с пузырящейся, будто «кипящей» водой в Москве-реке взволновала жителей города.