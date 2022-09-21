В Подмосковье двум пациенткам удалили гигантские грыжи

Подмосковные врач удалили двум пациенткам гигантские грыжи, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

«Обе пациентки поступили к нам в экстренном порядке. Размеры грыж составляли более 25 сантиметров в диаметре. Помимо этого, ситуация осложнялась весом обеих пациенток, одна из них весила около 140 килограммов, а вторая более 200 килограммов. В результате проведенных операций, образования были удалены», — цитирует пресс-служба заведующего хирургическим отделением Зарайской больницы Павла Комарова.

В прсс-службе отметили, что женщины поступили к медикам с ущемлением грыж, что приводит к сдавливанию органов брюшной полости, а затем к нарушению кровообращения и некрозу. Причиной развития патологии могут быть поднятие тяжестей, физические нагрузки и несоблюдение диеты.

По данным ведомства, сейчас пациентки чувствуют себя хорошо и отправились домой. Врачи напоминили, что, если вы почувствовали боль или недомогание, следует обратиться к врачу, который подберет подходящее лечение.

Ранее подмосковные хирурги удалили пенсионерке грыжу размером с футбольный мяч. Новообразование появилось в результате оперативных вмешательств по поводу уже существующих грыж.