«Гусь за попу кусь» был замечен на улице Москвы

На улице в Москве заметили прогуливающегося домашнего гуся. Соответствующее видео было опубликовано в группе социальной сети «ВКонтакте».

«На Алтайской, 18, живет ручной гусь, который бегает за людьми, как собака», — написал автор ролика, в котором птица бежит по пешеходной дорожке под окнами многоэтажки. Гусь следует за женщиной, которая выгуливает двух собак.

«Гусь за попу кусь», «Это гусь из (компьютерной игры) Atomic Heart», «Страшный сон наяву. До сих пор боюсь гусей», «Злые они бывают. Причем непредсказуемо», «Пока не съели...», «У меня куры дома такие», — отреагировали юзеры.

Ранее бегающие возле московских многоэтажек дикие зайцы попали на видео.