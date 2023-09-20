Гусь на поводке на улице в Москве попал на видео и умилил пользователей сети

Москвич вывел на прогулку гуся на поводке и попал на видео, опубликованное в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«Столичный житель гусь Валера по вечерам гуляет на улице», — написал автор видео, в котором птица спокойно и неспешно идет по улице, озираясь по сторонам.

«Кто с поросенком, кто с гусем гуляет а в Бутово вообще козы на самовыгуле. Весело живем», «Красавчик», «Какой милашка», «Гусь тезка хозяина», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее козлы подрались на капоте иномарки в Москве и попали на видео.