Козлы подрались на капоте иномарки в Москве и попали на видео

В московском Бутово козлы подрались на капоте иномарки и попали на видео, опубликованное в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«В Бутово козлы устраивают драки прямо на автомобилях», — написали в комментарии к ролику, на котором два парнокопытных бьются рогами на капоте припаркованной иномарки. В конце драки одно животное спрыгнуло с машины, пробежавшись по лобовому стеклу, крыше и багажнику.

«Вот козлы», «Одни козлы паркуются, как хотят. Другие козлы драки на их конях устраивают», «У этих козлов есть хозяин. Так что теперь получит иски от хозяев машин о возмещении ремонта. Следить за живностью нужно», — отреагировали пользователи сети.

Ранее катающиеся по лобовому стеклу авто москвича «козлы из КАСКО» попали на видео.